Muğla’da fırtına: Tekneler battı, iskeleler çöktü!

Muğla’da Bodrum-Fethiye arasında gece saatlerinde başlayan denizlerdeki fırtına sonrası Menteşe’nin Akbük sahilinde bağı balıkçı tekneleri ile ahşap iskeleler büyük zarar gördü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:02
Muğla’da fırtına: Tekneler battı, iskeleler çöktü!
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Muğla’da iki gündür devam eden kar yağışı kırsal bölgelerde ulaşımı aksatırken, denizlerde yaşanan fırtına ise tekneleri batırdı. Ahşap iskeleleri yerinden söktü. 

Meteoroloji tarafından Bodrum-Marmaris arası kuvvetli fırtına uyarısı yapılmasının ardından kıyı şeridinde birçok tekne sahibi önlem alırken, Menteşe’nin Akbük sahilinde fırtına teknelere büyük zarar verdi. Günübirlik tatilcilerin gözde sahili iç kesimlerde yer alan bir koy olmasına rağmen fırtınadan olumsuz etkilendi.

Gece saatlerinde başlayan fırtınada 4 balıkçı teknesi battı, 7 tekne hasar gördü. Koyda bulunan ve balıkçıların kullandığı 3 ahşap balıkçı iskelesi de fırtına nedeniyle yerinden sökülerek zarar gördü.


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