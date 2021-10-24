Muğla'da haraç çetesine operasyon: 6 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde esnaftan haraç topladığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, bütün mağdurları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, liderliğini B.Ö.'nün yaptığı çetenin Fethiye Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan haraç aldığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çete üyelerinin sanayi içerisinde yedek parça satışı yapan G.A.'dan zorla para almaya çalıştığını tespit etti. İfadesine başvurulan G.A., yanına gelen kişilerin B.Ö.'nün adamları olduğunu söylediğini, çete üyelerinin kendisinden 10 bin lira para istediğini, zorla araca bindirip senet imzalamaya çalıştıklarını ve kendisi dışında 2 kişiyi daha darbedip parasını aldıklarını iddia etti.
ESNAF İLE ÇETE ÜYELERİ BULUŞTURULDU
Başsavcılık talimatı ile harekete geçen ekipler, 'nitelikli yağma' suçlamasıyla şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda G.A.'nın, dün çete üyeleri ile buluşacağı adres belirlendi. G.A. adrese giderek şüphelilere 3 bin lira verdi.
Parayı alan 6 şüpheli, bindikleri araçla bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri, takibe aldıkları aracı kısa süre içerisinde durdurarak Ç.I., B.Ö., B.Ö.Ö., T.Y., S.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı, yapılan aramada G.A.'nın verdiği 3 bin lira ile bir adet pala ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, zarar gören başka mağdurların olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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