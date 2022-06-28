Muğla'da hasat zamanı: Lavanta şenliği başladı

28 Haziran 2022 Salı, 09:42

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için hayata geçirilen 'Koku Vadisi' projesi kapsamında dikimi yapılan lavantanın hasat zamanı geld. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ay devam edecek olan “Lavanta Şenliği” de başladı. Şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Milletvekili Süleyman Girgin, PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP ve İYİ Parti ilçe Başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

İLK HASAT

Şenlik kapsamında yerel ürünlerin sergilendiği stantlarda üreticiler ürünlerini satarken, lavanta hasadı, konser ve boyama çalışmaları gibi birçok farklı etkinlik yapıldı. Şenlikte konuşan Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Meryem Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara büyük destek sağladığını belirtirken, “Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize 100 bin adet fidan desteği sağladı. 90 üyemizden 30’u tıbbi aromatik bitki üretiyor. 20 bin adet tıbbi aromatik bitkimiz bulunuyor. Bunlar Büyükşehir Belediyemizin distilasyon tesisinde yağını çıkarıyoruz ve çok çeşitli ürünler elde ediyoruz. Desteklerinden dolayı Başkan Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

“TOPRAĞINI SATMA ÜRÜNÜNÜ SAT”

Şenlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Köylü üretemeyince göç başlıyor ve değerli araziler boş kalıyor. Büyükşehir belediyemiz bunun önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor diyerek” tarıma yapılan desteklerin önemini vurguladı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ise “Milli ekonominin temeli tarımdır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bizim belediyelerimiz tarım, turizm ve kültür kenti olan Muğlamızda yapılması gerekeni yapıyorlar. Başkanın sloganı olan tarlanı satma ürününün sat anlayışının en güzel örneklerinden biri lavanta. Bu bölgede yaşayan ve üreten tüm kadınlarımıza önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"ÜRETEN KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"

Göreve geldikleri 2014 yılından itibaren tarımın gelişimi ve daha fazla gelir sağlaması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gürün ise “Tarım konusunda yıllardır tarımı adeta işe yaramaz hale getirmek için özel bir gayret var gibi görünüyor. Ancak geldiğimiz nokta tarımın ne kadar önemli hayati olduğunu acı şekilde gösterdi. 2014 yılında büyükşehir olduk. Muğla’da tarımı nasıl geliştirebiliriz üreticilerimiz nasıl daha fazla tarım geliri elde eder bunların üzerine eğildik. Önce toprağımızı tanımak için tahlil laboratuvarı kurduk. Böylece toprağımız nedir hangi besinleri eksik ne gibi gübreleme yapmamız lazım. Bu topraktan en fazla verimi hangi ürünlerden alırız diye araştırdık ve üniversiteden hocalarımızla bunu belirledik. Türkiye’de yapılmamış olan toprak haritası çıkarıyoruz” dedi.

Gürün, “Ukrayna’dan buğday gelir diye seviniyoruz. Bizim dışardan ürün almaya ihtiyacımız olmamalı. Biz fazla geleni satmalıyız. Maalesef tarım geliri düşük olduğu için gençlerimiz yaz dönemi çalışması için turizm bölgelerine gidiyor. Bu şehrimiz ve ülkemiz için sorun teşkil ediyor. Gençlerimiz COVİD nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı ve bazı gençlerimiz toprağa döndüler. Her şerde hayır vardır. Muğla turizm açısından çok önemli bir kent. Buradan çok fazla gelir elde etmeliyiz. Ancak şehrin yarısı da kırsalda o nedenle tarıma da büyük önem veriyoruz. Atamızın dediği gibi üreten köylü milletin efendisidir. Köylümüzün verimli topraklarımızı işlemesi Milli ekonominin temeli olan tarımdan daha fazla gelir elde etmeleri sağlanmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.