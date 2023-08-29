Muğla'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 İngiliz turistten biri tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz kenarından çanta çaldığı ileri sürülen 2 İngiliz turistten biri tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki otelin havuzunda bir turistin çantasının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen İngiltere uyruklu K.L.I. (32) ile B.D. (34) Armutalan Mahallesi'nde konakladıkları otelde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. serbest bırakılırken, K.L.I. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Bunun adı IMF programı!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- Yolun sonu kupa!
- Altın fiyatları yükselişte
- İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belli oldu
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?