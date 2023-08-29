Muğla'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 İngiliz turistten biri tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz kenarından çanta çaldığı ileri sürülen 2 İngiliz turistten biri tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 19:50
Muğla'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 İngiliz turistten biri tutuklandı
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki otelin havuzunda bir turistin çantasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen İngiltere uyruklu K.L.I. (32) ile B.D. (34) Armutalan Mahallesi'nde konakladıkları otelde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D. serbest bırakılırken, K.L.I. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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Marmaris ingiltere hırsız

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