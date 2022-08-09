Muğla’da içme suyu ve yenilenebilir enerji projeleri Cumhurbaşkanlığı’nı bekliyor

09 Ağustos 2022 Salı, 14:40

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum, Fethiye, Menteşe ve Milas’ın ardından Ula ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Gürün, 2014 yılından bu yana Ula’ya 153 milyon 382 bin TL yatırım yaptıklarını söyledi.

“ULA’NIN UZUN YILLAR ALT VE ÜSTYAPI SORUNU OLMAYACAK”

Yatırımların en önemlilerinin alt ve üstyapı projeleri olduğunu söyleyen Gürün, “Ula ilçemizde başlatmış olduğumuz alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında bölgeye 56 bin metre kanalizasyon, 8 bin 200 metre yağmur suyu, 7 bin 800 metre içme suyu, 5 bin 500 metre yol ve kaldırım çalışması yaptık. Bunun yanı sıra diğer kurumlarında Ula’da yatırım yapmalarını sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz 52 Milyon 989 Bin TL yatırım yaptık ve diğer kuruluşlar ile birlikte toplamda 66 Milyon 939 Bin TL yatırım yapıldı. AYDEM elektrik hatlarını yer altına aldı, Telekom internet ve haberleşme ağlarını yeniledi, AKMERCAN doğal gaz hattı yaptı böylece Ula’da çok güçlü bir altyapı sistemi oluştu. Buradaki yatırım uzun yıllar boyunca Ula’lı hemşehrilerime hizmet verecek” diye konuştu.

“İÇME SUYU VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ KREDİYİ BEKLİYOR”

İl genelinde ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda projelerini hazırladıklarını ve aciliyet durumuna göre bu projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kısıtlı bütçeyi en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, “İl genelinde 2014 yılından bu yana 3 Milyar 660 Milyon TL ile en fazla yatırım yapan kurumuz. Bu yatırımları yaparken ilçelerimizin eksiklerini ve bu eksiklerin aciliyetine göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda en büyük eksiğin altyapı olduğunu gördük. Bu nedenle çevrenin korunması ve geleceğe daha yeşil ve mavi bir kent bırakmak adına altyapı yatırımlarımızı başlattık. Şuan İl genelinde 1 Milyar 702 Milyon TL’lik altyapı yatırımımız devam ediyor. İki yıldır Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen 63 buçuk Milyon Euro’luk kredimiz var. Bunun onaylanması durumunda içme suyu ve yenilenebilir enerji projelerimiz de hazır ve anında hayata geçireceğiz. Hem İl genelinde içme suyu altyapısını güçlendireceğiz hem de enerji sistemleri kurarak şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Umarım bu kredi en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanır” ifadelerini kullandı.