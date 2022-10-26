Muğla'da iklim değişikliği konuşulacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Muğla, İklim Değişikliğini Konuşuyor” çalıştayı düzenleyecek. Muğla özelinde iklim değişikliğinin etkilerini bilimsel yönden ele alınacak çalıştayda alanında uzman konuşmacılar değişimin orman yangınları, turizm, kent ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacak. Çalıştay, yarın (27 Ekim Perşembe) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Salonunda yapılacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Muğla, İklim Değişikliğini Konuşuyor” çalıştayı yarın başlıyor.
Alanında uzman bilim insanları katılacağı “Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor” çalıştayının moderatörlüğünü Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Tele 1 Ege Bölge Temsilcisi gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu üstlendiği oturumda yazar Buket Uzuner ve gazeteci Güven İslamoğlu ile beraber bir söyleşi gerçekleştirecek.
Dört oturumdan oluşan çalıştayın birinci oturumda Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu moderatörlüğünde Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Dursun 'İklim Değişikliği’nin Kentler Üzerine Etkileri'ni, çevre ve siyaset bilimci, yazar, Küresel Denge Derneği Kurucusu Dr. Nuran Talu 'İklim Değişikliği’nin Sosyolojik Boyutu' hakkında konuşacak.
ORMAN YANGINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çalıştayın ikinci oturumunda iklim değişikliğinin ekosistemler ve orman yangınları üzerine etkileri konuşulacak. Prof. Dr. Mehmet Somuncu moderatörlüğünde, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay 'İklim Değişikliğinin Ekosistemler ve Ormanlar Üzerine Etkileri' “Orman Yangınları ile Mücadelede Muğla Örneği”, Tarım-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş İklim Değişikliği “Küresel Mi?" konularını tartışacak.
DEĞİŞEN TARIM VE TURİZM KONUŞULACAK
Üçüncü oturum Prof. Dr. Tuncay Kuleli moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Zeynep Zaimoğlu 'İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkileri'ni, gazeteci ve tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım 'Değişen İklim ve Tarım' konularında konuşmasını yapacak.
Çalıştayın dördüncü oturumunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Kuleli 'İklim Değişikliğinin Deniz Seviyeleri ve Kıyı Alanlarına Etkileri'ni, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu 'İklim Değişikliğinin Turizm Üzerine Etkileri'ni anlatacak. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Doğanay Tolunay yapacak. İZMİR / Cumhuriyet
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