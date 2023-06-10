Muğla’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 18:24

Güncelleme: 10.06.2023 - 18:24

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ula ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre ekipler, N.Y. isimli şahsın ikametinde sanayi tip makine ile sigara doldurarak satışa sunacağı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada, 330 bin gram kıyılmış tütün, 1 sanayi tipi elektronik kompresörlü sigara doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 68 bin doldurmaya hazır makaron ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan N.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.