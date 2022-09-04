Muğla’da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
20.47'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ula olarak açıklanırken, derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 04.09.2022, 20:47:52 TSİ
Enlem : 37.0931 N
Boylam : 28.5216 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/Vz7XK6xs3B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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