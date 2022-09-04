Muğla’da korkutan deprem

04 Eylül 2022 Pazar, 21:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.47'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ula olarak açıklanırken, derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.