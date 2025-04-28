Muğla’da öğrenciler ve yurttaşlar Boykot Kafe’de buluştu

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:14

Muğla’da Demokratik Öğrenci Hareketi’nin altı günde bir yaptığı “Boykot Kafe”’nin 4.’sü Kötekli Pazar Alanı’nda kuruldu. “Üretimden ve tüketimden doğan gücümüzle, bizi sömürenlere inat, pazar günü tüketimi durduralım, tekrar hep birlikte omuz omuza verelim. Kötekli ve Menteşe’deki tüm yurttaşlara sesleniyoruz: Yalnız değilsin, biz buradayız” çağrısıyla yapılan kafeye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri ve yurttaşların katıldı.

Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri, çayı ve kahveyi yurttaşlara ikram eden öğrenciler “Bugün Kötekli Pazar Alanı’nda Boykot Kafe açtık. Sıra arkadaşlarımız, yaptıkları yiyecek ve içecekleri getirdi. Kitaplarımızı takas ettik, döviz hazırladık, halay çektik, horon teptik. Beraber olunca çok güzeliz” dediler.