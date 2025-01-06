Muğla’da öğrencilerin barınma krizine çözüm

Yayınlanma: 06.01.2025 - 08:59

Güncelleme: 06.01.2025 - 08:59

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde öğrenci evleri projesini hayata geçiriyor. En az 15 metrekare yaşam alanı sunan 1+1 ve 2+1 lüks dairelerden oluşan öğrenci evleri erkekler ve kızlar için 2 ayrı blokta hizmet verecek. Tesis üniversite öğrencilerine güvenli, huzurlu ve konforlu bir üniversite hayatı sağlamayı amaçlayan projenin 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Evlerde çalışma masası ve sandalyeler, yatak odasında yatak ve dolap, kendi yemeklerini yapabilecekleri mutfak ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinası, yemek masası ve sandalyeler, WC ve duş, kesintisiz 24 saat sıcak su imkanı, klima sistemi olacak evlerde ayrıca öğrencilere yüksek hızlı kablosuz internet, merkezi uydu anteni, güvenlik ve atölye hizmeti de sunulacak.

Proje hakkında Başkan Ahmet Aras, “Okumak için farklı şehirlerden Muğlamıza gelen evlatlarımız da bizlere emanet. Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. Atatürk’ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimiz için ne yapsak az. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.