Muğla’da öğrencilerin yeri değişti veliler isyan etti

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:50

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:50

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülkede depreme karşı tedbirler arttı. İstanbul ve İzmir’de daha önce depreme dayanıksız olduğu raporlanan okulların boşaltılmasına karar verilirken Muğla’da Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ve Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boşaltıldı. Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Amiral Turgut Reis Ortaokulu’nda, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’nda eğitim görmesi kararlaştırıldı. Buna göre; ilkokul öğrencileri sabah, lise öğrencileri ise öğleden sonra eğitim görecek.

VELİLER: OLDU-BİTTİYE GETİREMEZLER

Boşaltılma kararından bir gece önce haberdar olan Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’nun yüzlerce velisi, okul önünde bir araya geldi. Karardan vazgeçilmesi için imza toplayan Okul Aile Birliği adına bir konuşma yapan Ömer Küçükenez, “Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu velileri olarak ‘deprem Güçlendirme’ çalışmalarına istinaden Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesinin bir ‘oldu-bitti’ ile okulumuza geçici bir süre için bile olsa taşınmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

"LİSE VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİR ARADA OLMAZ"

Güçlendirme çalışmalarını sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Küçükenez, “Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencileri nasıl bizim evlatlarımızsa, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrencileri de bizim evlatlarımız. Bizim itirazımız ve haklı isyanımız, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulunun sadece derslik sayısı baz alınarak lise öğrencilerini bir ilkokula yerleştiren zihniyetedir. Üstelik bu yerleştirmeden doğacak olası problemler hiç düşünülmemiş ya da dikkate alınmamıştır. Lise öğrencileri ile ilkokul öğrencileri yarı zamanlı da olsa aynı binada birleştirilirse, 7-10 yaş arası çocuklar erken saatte daha gün ağarmadan derse başlayacaklar. Çalışan aileler küçük yaş grubu çocukları için yarım gün bakıcı ya da etüt merkezi arayışına girecek. İlkokul grubunu öğlenci yapmak da bu problemi gidermeyecek” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN BİLE TERCİH EDİLMİYOR”

İlkokul öğrencilerinin eğitimlerinde aksamalar meydana geleceğine dikkat çeken Ömer Küçükenez, “Farklı yaş grubu çocuklar aynı sınıfı kullanacağı için mevcut sınıf materyallerinin, panoların, sıraların kullanımı ile ilgili çok ciddi sorunlarla karşılaşılacak. Üstelik ilkokul sıraları 15-18 yaş grubu öğrencileri için küçük olduğundan LGS, üniversite sınavı gibi merkezi sınavlar için bile sınav binası olarak tercih edilmemektedir. Okul tuvaletlerimiz ilkokul çağı çocukları için yapılmış olup lise öğrencileri için kullanımı zor, temizlik ve hijyen açısından da farklı yaş gruplarının ortak kullanımı oldukça uygunsuzdur” ifadelerini kullandı.

“TÜM VELİLER RAHATSIZ”

Servis saatlerinin çakışması nedeniyle geliş-gidişler de de problemler çıkacağını aktaran veli, “Okulumuzun konumu nedeniyle giriş çıkışlarda tam bir trafik keşmekeşi yaşanacak, güvenlik zafiyeti büyük olacaktır. Bundan doğacak zararların telafisi mümkün olmayacaktır. Son olarak Güler Mustafa Kızılağaç velileri olarak tekrar vurgulamak isteriz ki her iki okulun öğrencileri de bizim evlatlarımız. Ancak bu oldu bittiden Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri benzer sebepler nedeniyle rahatsız. Ayrıca üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerin sınava hazırlık sürecini de olumsuz etkileyecektir. Bu yanlış karardan fiziki şartları liseye daha uygun olan "başka bir okul" tercih edilerek ivedilikle dönülmesini arz ve talep ediyor, gerekli mercilere başvurularımızın olacağının önemle altını çiziyoruz” dedi.

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Daha sonra Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür Bülent Aldal ile görüşen veliler, karara neden karşı çıktıklarını anlattı. Veliler ile Aldal arasında zaman zaman tansiyon da yükselirken, tartışmalar yaşandı. Velilerin hassasiyetlerini ve endişelerini anlayışla karşıladıklarını ifade eden Bülent Aldal, “Her öğrencimiz bizim için çok değerli. Liseyi şu an için boşaltılması için bir yazı gelmedi ama etüt raporu geldi. Buranın güçlendirmeye ihtiyacı olduğu söylendi. Bizim bir an önce o çocukları koruma altına almamız lazım. Muğla’da 4 tane fay hattı var. Ben bu riski göze alamıyorum. O bina 1982 yılında yapılmış ve yaşlanmış. Güçlendirmeye ihtiyacı var. Biz bu konuda duyarlılık gösteriyoruz. Sizden bu duyarlılığa katkı sunmanızı bekliyoruz. Bu çocukların bir yere gitmesi lazım. Bodrum Anadolu Lisesi’ne gidemiyorlar, ders saat yükü 10 saatleri buluyor. 8 saat de Kanuni Sultan Süleyman’ın yükü. İki okulun bir araya gelmesi mümkün değil.” dedi.

Veliler, ilçedeki başka bir ilkokulun Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’na getirilip boş kalan okulda lise öğrencilerinin eğitim görmesi önerisinde bulundu. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, başka çözüm yolları bulmaya çalışacaklarını söyledi. Veliler, müdürlükten ayrıldı.