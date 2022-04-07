Muğla'da orman yangını!

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:33

Muğla’da yol üzerinde bulunan otluk alanda başlayan orman yangını için vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ve Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Fıstık çamının yoğun olarak bulunduğu ve ormancılığın yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olduğu bölgede başlayan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Bölgede rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin çevreye çabuk yayıldığı öğrenildi.