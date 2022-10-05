Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:10
Muğla'da orman yangını çıktı
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Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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