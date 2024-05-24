Muğla’da otopark fiyatlarında indirim

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent Meydanı otoparkında yüzde 93 oranında indirim yapıldı. Günlük 150 TL olan park ücreti 10 TL'ye düştü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:57
Muğla’da otopark fiyatlarında indirim
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Menteşe Kent Meydanı otopark fiyatlarında büyük bir indirim yapıldı. Göreve geldiği günden bu yana halkçı politikalar izleyen özellikle ekonomik anlamda vatandaşlara destek vermek için farklı projeleri hayata geçiren Ahmet Aras, son olarak otopark fiyatlarında gerekli güncellemelerin yapılacağını söylemişti.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 650 TL’DEN 200 TL’YE DÜŞTÜ

Başkan Aras’ın bu isteğinin ardından MUTTAŞ tarafından yapılan çalışma sonucunda mevcut fiyat listesine oranla oldukça düşük bir tarife hayata geçirildi. Bugün itibariyle hayata geçen tarifeye göre günlük 150 TL olan park ücreti 10 TL’ye, 90 TL olan 12 saatlik park ücreti 5 TL’ye, 650 TL olan abonman ücreti de 200 TL’ye düşürüldü. Böylece günlük park fiyatında yaklaşık %93 oranında bir indirim uygulanmış oldu.


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