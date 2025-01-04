Muğla'da sağanak: Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde heyelana yol açtı. Yola düşen parçalar nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Datça ilçesinde ise sağanak nedeniyle ev ve işlerini su bastı.

Muğla'da sağanak: Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı
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DHA / İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 20:39

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu. Marmaris ve Datça ilçeleri sağanak yağış nedeni ile olumsuz etkilendi.

Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde heyelana yol açtı. Yola düşen kaya ve toprak kütleleri nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye hızla iş makineleri sevk ederek yol açma çalışmalarına başladı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Datça ilçesinde ise sağanak nedeniyle Kargı Deresi taştı, Marmaris karayolu, Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını yaşandı.

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ana yol #sağanak yağış #sağanak

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