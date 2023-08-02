Muğla’da su krizi: Barajların doluluk oranı tarihin en düşük seviyesinde

Yayınlanma: 02.08.2023 - 13:14

Güncelleme: 02.08.2023 - 13:14

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, kent için su alarmı verdi. Muğla’da kullanılan içme suyu miktarı 2022 yılının ilk 7 ayında 8 milyon 484 bin 667 metreküpe olurken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 10 milyon 579 bin 650 metreküpe yükseldi.

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artmasından barajların doluluk oranlarında da düşme meydana geldiği bildirildi. Özellikle yüzde 100 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 70 seviyelerine gerilerken, 2020 yılı 1 Temmuz tarihinde yüzde 85 doluluk oranına sahip olan Geyik barajı yüzde 29, yine 2020 yılı 1 Temmuz itibariyle yüzde 40 seviyesinde olan Mumcular Barajı ise yüzde 27 doluluğa sahip.

YAPILAN ÇALIŞMALARLA KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına il genelinde 2014 yılından bu yana 1 milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak su kullanımı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar siteme dâhil edildi. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla içme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri arttırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak siteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde artıma yapabilen sistemler kuruldu.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Dünya genelinde etkili olan iklim krizi nedeniyle su kaynaklarındaki azalmanın ülkemizde de baş gösterdiğine vurgu yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı. MUSKİ’den yapılan açıklamada, “Özellikle araç yıkama, bahçe sulamasının vahşi sulama ile yapılması, bozuk tesisatlar, duş ve diş fırçalama sürelerinin normalden fazla olması gibi birçok farklı nedenden kaynaklı olarak suyumuz boşa gidiyor. Bu süreçte her bir damlanın değeri var. O nedenle her damlayı dikkatli kullanarak su tüketimini en aza indirmek ve tasarruf etmek büyük önem taşıyor. Su kaynaklarımızın bilinçli olarak kullanılması gelecek nesiller için hayati bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biz kurum olarak bu konuda gerekli projeleri hayata geçirmeye ve suyun geri dönüşümü için gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tasarruf konusunu daha ciddiye almalarını önemle rica ediyoruz” denildi.