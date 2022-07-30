Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Gölette bulundu

Milas'ta 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verildi.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:15
Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Gölette bulundu
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Selimiye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, eğlence mekanının bahçesindeki gölette birinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, göletteki Zehra Bayır'ın (19) hayatını kaybettiğini tespit etti. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, Ö.İ, İ.İ. ve Ü.K. tutuklandı.


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