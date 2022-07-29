Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 10:38
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda, 110 gram metamfetamin, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonda T.Ç, A.Y, S.A, Ü.İ, M.İ, B.T, Ö.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı. Şahısların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

 

 

 


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