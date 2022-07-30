Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı: Piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL...

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:49

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi orman arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin cuma günleri öğleden sonra gelip sulama yapıp, kenevirleri topladıkları belirlendi.

Jandarma dün, bölgeye gidip kenevir toplayan Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D.'yi (23) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 307 kök kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 150 mermi bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 750 BİN LİRA

Ele geçirilen kenevir bitkisinin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.