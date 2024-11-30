Muğla’da suya zam yok indirim var

Yayınlanma: 30.11.2024 - 12:35

Güncelleme: 30.11.2024 - 12:35

Sosyal hizmetler ve vatandaşlara verilen desteklerle ön plana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras son olarak önemli bir sosyal hizmeti daha faaliyete geçirdi. Aras’ın geçtiğimiz günlerde MUSKİ Genel Müdürlüğüne su ücretleri ile ilgili düzenleme yapılması talimatı vermesi üzerine tarifelerde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1-10 metreküp olan 1. Kademe 0-15 metreküpe yükseltilerek daha ucuz kullanılması sağlandı. Ayrıca 11-20 olan 2. Kademe 15-30’a 21 ve üzeri olan 3. Kademe ise 30 ve üzeri olarak yükseltildi.

Su ücret tarifelerindeki bu değişiklik ile birlikte su faturasının yüzde 50’si oranında tahsil edilen atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacak. Yapılan bu düzenleme ile faturalarda ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış olacak.

BAŞKAN ARAS: BİZ SUYA ZAM YAPMADIK YAPMAYACAĞIZ

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yazın 7 Milyon kişiye hizmet verdiklerini ayrıca yaşanan kuraklık nedeniyle belediyelerin yükünün daha çok artığını vurgularken buna rağmen suya zam yapmadıklarını söyledi. Su ücretlerinin TEFE/TÜFE oranında yükseldiğini bunun da piyasalardan kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Aras, “Barajlarımız son zamanlardaki yağmurlara rağmen çok düşük seviyede. Muğla, neredeyse Türkiye'deki en kurak il haline geldi. MUSKİ'nin bütçesini bu konuda artırmak durumundayız. Bizim bütçemiz, Muğla'nın hakkettiği bir bütçe değil. Yazın 7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bu durumda belediyelerimizin yükü çok artıyor. Biz suya bir zam yapmadık. Su fiyatı tefe tüfe üzerinden artıyor. Bunu da biz belirlemiyoruz. Piyasa şartları belirliyor. Su fiyatlarında biz kesinlikle zam yapmayacağız. MUSKİ tarifelerinde ilk kademeyi 15 tona çıkardık. Ben 20 istemiştim fakat hesap kitap yapıldı. Bu şekilde bir aile 15 tona kadar ilk kademeden kullanacak. Bu da o ailenin yüzde 25 civarından su indiriminden faydalanmasını sağlıyor” dedi.