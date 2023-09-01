Muğla’da “Temiz Petek Projesi” büyüyor

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:18

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:18

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı başlattığı ve Türkiye’de ilk ve tek olan “Temiz Petek Projesi” 5. yılında da arıcılara destek oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Köyceğiz, Milas ve Menteşe İlçelerinde yapılan petek şoklama işlemi bu yıl Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde arıcıların hizmetine sunuldu.

Büyük ilgi gören proje kapsamında kabartılmış peteklerin saklama döneminde Büyük Balmumu Güvesinin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorunun önüne geçmek için petekler -30°C’de şoklanarak Büyük Balmumu Güvesi, larva, pupa ve yumurtaları öldürülerek üreticilere teslim ediliyor. Bu şekilde hem peteğin ömrü uzuyor hem de daha sağlıklı bir bal üretilmesi sağlanıyor.

2018 yılında başlayan “Temiz Petek” projesinde bugüne kadar 8 ilçeden 167 bin 889 petek şoklanarak üreticilere teslim edildi. Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup 30 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek.