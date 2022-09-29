Muğla'da Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi hizmete açıldı

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:05

Muğla’da Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Parti Meclis Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, kooperatifler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAHÇEDE ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Çamlı Mahallesi’nde 20 bin 740 m² arazide hayata geçirdiği proje için Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 84 çeşit tıbbi bitkinin dikimi yapıldı. Sulama göletinin de oluşturduğu arazi tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların uygulanması, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması, katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, desteklenmesi, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı olacak. Ayrıca açılışı yapılan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’nın da ofisleri de yer alıyor.

Bahçede ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından olan ve genç yaşta vefat eden Hande Kötek için “Hande Kötek Gül Bahçesi” oluşturuldu. Hande Kötek’in annesi Fatma Kötek’de açılışta yer alarak kızı adına oluşturulan bahçeyi ziyaret ederek Başkan Gürün ve Orhan Sarıbal ile birlikte gül dikti.

BAŞKAN GÜRÜN: ÜRETİME HAYAT VERMEYE ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Marmaris Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bereketli Muğla topraklarında üretimi arttırmak, üreten köylüyü milletin efendisi yapmak için yenilikçi projelere devam ettiklerini söyledi ve açılışını yaptıkları Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesinin üretime hayat verecek bir fidanlık olacağını belirtti. Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olunca tüm belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem verdik. Turizm kenti olarak bilinen Muğla’mızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışmalara başladık. Tarım laboratuvarı, yerel tohum merkezi, alım garantili üretim, meyve sebze kurutma tesisi, yem bitkisi ve fidan desteği, kıl keçisi dağıtımı, süt soğutma tankı desteği, temiz petek projesi ve kooperatiflerimizle güç birliğine büyük önem verdik. Kısa süre içinde Kooperatifler Birliği’mizi de hayata geçireceğiz. Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçemizle de tarıma, sağlığa, turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada şifalı 84 çeşit tıbbi bitki toprakla buluştu. Önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak sağlık sektörü için burada yeşeren filizler, hem üreticimize hem de vatandaşlarımıza merhem olacak. Bilimsel olarak çalışılarak tıbbi bitkiler sağlık sektörüne büyük katkı sunacak” diye konuştu.

SARIBAL: BELEDİYELERİMİZ ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Açılış töreninde konuşan CHP Parti Meclis üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yerel yönetimler olarak belediyelerin tüm engellemelere, yanlış politikalara rağmen tarımda çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e üretime verdiği destekler için teşekkür etti. Orhan Sarıbal; “Ülkemizde ne yazık ki üreten toplum yerine tüketen, toprağından göç ettirilen bir anlayış var. Ancak buna karşın yerel yönetimler olarak belediyelerimiz tarım politikalarını şehirlerinde başarıyla uyguluyor. Bunun en başarılı örneklerinden biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve ekibi. Başarılı tarım politikaları nedeniyle kendilerini kutluyor, tarıma, üretime verdikleri önem için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

EMİNE ALTIN: OSMAN BAŞKAN SAYESİNDE PARA KAZANDIM, EMEKLİ OLDUM

Köyceğiz Beyobası Kalkınma Kooperatif Ortağı Münevver Altın “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muğla ilinde birçok projeyi uygulamaya geçirdi. Bu projelerin içerisinde alım garantili çiçek projesi var. Bu projede bende yer alıyorum. Çiçekler kapımızın önünden alıp dikilecek alanlara kadar götürüldü. Ben bu proje sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Kendime güvenim bir kat daha arttı. Aile bütçeme katkım oldu. En azından pazara alış verişe giderken eşimden para istemedim. Benim şu ihtiyacım var demedim. Çalıştım emek verdim. Kendime göre de iyi para kazandım. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanım sayesine oldu. Büyükşehir Belediye Başkanım iyi ki var. İyi ki bizlerin yanında. Benim yarım kalan emekliliğim vardı. Çalıştım sigortamı yatırdım ve emekli oldum. Buda Osman Başkanım sayesinde onun tarım destekleri sayesinde oldu. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.