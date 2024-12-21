Muğla'da TIR'ın yan kapağı koptu: Tonlarca narenciye yola saçıldı

Menteşe’de kavşaktan sert dönüş yapan bir tırın yan kapağı, portakal dolu kasaların ağırlığına dayanamayınca tonlarca narenciye yola dağıldı. Trafik ekipleri yolu geçici olarak kapattı.

Muğla'da TIR'ın yan kapağı koptu: Tonlarca narenciye yola saçıldı
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 09:51

Muğla’nın Menteşe ilçesinde narenciye taşıyan bir TIR, kavşaktan sert dönüş yaptığı sırada yan kapağının kopmasıyla tonlarca portakal yola saçıldı. Olay, akşam saatlerinde bölge kavşağında meydana gelirken, kazanın ardından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olayın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle trafik ekipleri ve belediye temizlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenliği sağladı. Temizlik ekipleri ise yola saçılan portakalları temizledi. Yol, uzun süren temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


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