Muğla’da üniversite ring sefer ücreti 1 TL’ye düştü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi uygulaması 1 Mayıs itibariyle başlıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:07
Muğla’da üniversite ring sefer ücreti 1 TL’ye düştü
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından üniversite ring hattının 1 TL’ye düşürülmesi vaadi hayata geçiyor. Yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde, Kötekli – Kampüs - Yeniköy - Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücreti 7 TL’den 1 TL’ye düşürüldü.

AHMET ARAS: EĞİTİM DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak, sadece eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına verdikleri sözü tuttuklarını söyledi. Aras, “Kentimizde yaklaşık 46 bin, Sıtkı Koçman Üniversitesinde ise yaklaşık 25 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Biz seçimden önce Kötekli kampüsünde bulunan öğrencilerimize destek olacağımızın sözünü verdik. Evlatlarımızın eğitimine daha iyi odaklanmaları, bütçelerine katkı sunulması ve okullarına daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri adına bir düzenleme yaparak Kötekli – Kampüs - Yeniköy - Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücretini 7 TL’den 1 TL’ye düşürdük. Bundan sonraki süreçte de gerek diğer üniversite öğrencilerimiz, gerekse ilk ve ortaöğretim öğrencilerimiz için farklı projelerimizi hayata geçireceğiz. Atamızın bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkılması yolunda en önemli unsur olan eğitim konusunda yapacağımız projeler ile hem öğrencilerimizi hem de ailelerimizi memnun edeceğiz” diye konuştu.


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