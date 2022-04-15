Muğla'da üreticiye destek devam ediyor

15 Nisan 2022 Cuma, 06:10

Başkan Osman Gürün, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiler için alternatif bir ürün olarak Fethiye ilçesi Karakeçililer Mahallesi’nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Sakız ağaçlarından havadan daldırma yöntemiyle üretilen sakız fidanlarının poşete alınmasının başlangıç işaretini verdi.

Sakız Deneme Bahçesi’nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor.

Desteğe devam Talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçilen Sakız Deneme Bahçesi’nde tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından “Havadan Daldırma” yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye olarak üreticiyi desteklediklerini ve her zaman da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.