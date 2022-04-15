Muğla'da üreticiye destek devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, büyükşehir belediyesinin Fethiye’de hayata geçirdiği ve devam ettiği kırsal kalkınma projelerini inceledi. Başkan Gürün, üreticilere yüzde 50 hibeli ceviz ve badem fidanı dağıtımında bulundu.
Başkan Osman Gürün, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiler için alternatif bir ürün olarak Fethiye ilçesi Karakeçililer Mahallesi’nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Sakız ağaçlarından havadan daldırma yöntemiyle üretilen sakız fidanlarının poşete alınmasının başlangıç işaretini verdi.
Sakız Deneme Bahçesi’nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor.
Desteğe devam Talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçilen Sakız Deneme Bahçesi’nde tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından “Havadan Daldırma” yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, belediye olarak üreticiyi desteklediklerini ve her zaman da desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Video Haberler
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- Eyy Yolcu! Geçmediğin bu yolları beton görme, iyi tanı...
- Sadaka devletinin önemi: yine ‘bilişsel tutarlılık’
- Asıl önemli olan
- Bodrum’da Doğa Sanatı Çalıştayı
- Kanseri atlattı, yaşamını mücadele eden kadınlara adadı
- İzmir üç aydır TCDD’yi bekliyor
- Kadın ve öğrenci kenti Efeler
- Karaca: Yörük çocuğu sizlerle ve rantın karşısında!
- 'İşbirliği ile Kuşadası kazanacak'
- Kiralar asgari ücretle yarışıyor