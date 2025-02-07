Muğla’da yangın denetimleri devam ediyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:37

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde konaklama tesisleri öncelikli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yangın güvenliği denetim talepleri doğrultusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

12 BİN 738 İŞLETMEDE DENETLEME YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçede bugüne kadar 12 bin 738 işletmede yangın güvenliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonrasında Eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermesi için yasal olarak sorumlu olan yapı sahiplerine tebliğ gönderildi. İtfaiye ekipleri ayrıca otel, konaklama tesisleri ve diğer işletmelerde 8 bin 335 baca ve yağlı kanal denetimi yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, işletmelerden gelen talep üzerine bin 736 işletmeye binaların yangından korunması hakkında yangın yönetmeliğine göre proje konusunda destek sağladı.

DURMAZ: EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERİYORUZ

Otel işletmecisi Hüseyin Durmaz “İşletmelerde tedbir çok önemli. Tesislerimizde yapılan denetimlerde eksiklerimiz bize bildirildi. İtfaiye müdürlüklerimizdeki yetkili arkadaşlarla birlikte uyum içerisinde çalıştık. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğüne söndürme, algılama ve tahliye projelerimizi sunduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden projelerimizin onayını aldık ve yatırımımıza başladık. Otellerimizde yangın güvenliği son yönetmeliğe uygun bir biçimde yapılıyor. Desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir İtfaiyesine teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇİFTÇİ: VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN RUTİN DENETİMLER

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Amiri Mustafa Çiftçi, yangın güvenliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, “2014 yılından bu yana il genelinde toplam 8 bin 737 işletmeye itfaiye raporu tanzim ettik. Rutin yangın önlemleri denetimlerimiz, 13 ilçemizde kesintisiz olarak devam ediyor. Bu kapsamda 8 bin 335 işletmede baca denetimi gerçekleştirdik. Yeni işleme alınacak bin 736 işletmeye de proje uygunluk görüşü verdik. Denetimlerimiz sonucunda yangın güvenlik önlemlerinde eksiklik tespit edilen tesislere tebligatı göndererek eksiklerin giderilmesini talep ediyoruz. Yangından Korunma Yönetmeliği çerçevesinde, yangın algılama, söndürme ve tahliye konularına yönelik projeler hazırlanarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

BAŞKAN ARAS: YANGIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KARARLIYIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın güvenliği ve önlemlerinin şehirdeki tüm işletmeler için hayati önem taşıdığını belirterek, “Muğla, doğası ve turizmiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Hem vatandaşlarımızın hem de ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliği bizim önceliğimiz. Bu kapsamda itfaiye ekiplerimiz, yangın önleme ve müdahale süreçlerini titizlikle yürütüyor” dedi. Aras, yangın risklerini en aza indirmek için denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü vurgulayarak, “İşletmelerin ve tesislerin yangın güvenliği standartlarına uygun hareket etmesi büyük önem taşıyor. İtfaiye ekiplerimiz, gerekli denetimleri yaparak işletmelere rehberlik ediyor ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor” diye konuştu.