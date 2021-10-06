Muğla’da yangın mağduru öğrencilere burs desteği

06 Ekim 2021 Çarşamba, 14:32

Muğla Büyükşehir Belediyesi çıkan yangınları sonucu zarar gören ailelere destek olmaya devam ediyor. Alevlerden etkilenen vatandaşlar için gıda, hijyen paketleri, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, yem, saman gibi birçok farklı yardımlar yapan Büyükşehir Belediyesi şimdi de öğrenciler için harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangın mağduru ailelerin çocukları için eğitim bursu vereceklerini söyledi.

Eğitim bursu kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine bin 200 TL, Lise öğrencilerine bin 600 TL ve üniversite öğrencilere 2 Bin TL eğitim desteği verilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülke tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadıklarını ancak birlik ve dayanışma ile bu felaketin yaralarını sarmaya başladıklarını söyledi. Gürün, mağdur ailelerimizin maddi manevi her konuda yanlarında olacaklarının sözünü verirken, “Muğla olarak tarihimizin en büyük yangın felaketini yaşadık. Yangından etkilenen, evi, işi, tarlası zarar gören hemşehrilerimizin yaralarını sarmak, onların yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Yangından etkilenen ailelerimizin eğitim giderlerini bir nebze olsun azaltmak için çocuklarına burs veriyoruz. Yangının yaralarını hep birlikte saracağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.