Muğlalılar meydanlara çıktı: Ranta karşı eylem!

Muğla’nın 50’ye yakın STK ve siyasi partini katılımıyla “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi” düzenlendi. Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanan kalabalık AKP hükümetinden taleplerini sıraladı.

İZMİR / Cumhuriyet
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:14
Muğlalılar meydanlara çıktı: Ranta karşı eylem!
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Termik santral, kömür ocağı, madencilik, kıyı ve koyların özelleştirilmesi gibi rant projelerine direnen Muğlalılar meydanlara indi. Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) çağrısıyla “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz” sloganıyla 50’ye yakın STK, siyasi parti ve meslek ile çevre örgütü Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplandı. Açık Oto Pazarı'ndaki mitinge yürüyen yurttaşlar “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Yaşam alanları müşterektir”, “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz”, “Bırakın kıyılar doğal kalsın” gibi sloganları attı. 

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Kalabalık adına basın bildirisini MUÇEP üyelerinden Haluk Özsoy ve Melda Omay okudu. Bildiride hükümetten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlevlerine göre bölünerek, doğal olanı korumak için yeniden yapılandırılmasını talep eden çevreciler taleplerini şöyle sıralandı:

  • "Devlet tarafından uluslararası sözleşmelerle üstlenilen yükümlülüklere uygun davranılmasını,
  • Çevreye-ekolojiye ilişkin kararların, ortak varlıkların, hayatın korunması, süreklilik esas alınarak verilmesini,
  • İklim krizinin hepimizin, bütün dünyanın sorunu olduğunun kabul edilmesini; iklim krizinden sadece etkilenmediğimizi, aynı zamanda krize katkıda bulunulduğunun kabul edilmesini,
  • Başta fosil yakıt kullananlar olmak üzere, iklim krizine katkıda bulunan tesislerin ve projelerin bir an önce sona erdirilmesini,
  • Özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmesini; tersine, kamulaştırma yoluna başvurulmasını,
  • Kıyıların metalaştırılmasından vazgeçilmesini,
  • Bilimsel olmadığı mahkeme kararları ile kanıtlanmış Ekolojik Temelli Bilimsel Raporlara dayanarak ve şirketlerin çıkarlarına göre kullanmayı esas alarak, bütün Türkiye'de doğal sit alanlarının belirlenip ilan edilmesinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz."


muğla MUÇEP

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