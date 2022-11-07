Muğlalılar meydanlara çıktı: Ranta karşı eylem!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:14

Termik santral, kömür ocağı, madencilik, kıyı ve koyların özelleştirilmesi gibi rant projelerine direnen Muğlalılar meydanlara indi. Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) çağrısıyla “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz” sloganıyla 50’ye yakın STK, siyasi parti ve meslek ile çevre örgütü Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplandı. Açık Oto Pazarı'ndaki mitinge yürüyen yurttaşlar “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Yaşam alanları müşterektir”, “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz”, “Bırakın kıyılar doğal kalsın” gibi sloganları attı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Kalabalık adına basın bildirisini MUÇEP üyelerinden Haluk Özsoy ve Melda Omay okudu. Bildiride hükümetten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlevlerine göre bölünerek, doğal olanı korumak için yeniden yapılandırılmasını talep eden çevreciler taleplerini şöyle sıralandı: