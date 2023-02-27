Muğla'nın bina kat sayısı ortalaması 2,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan illerin bina kat sayısı ortalamaları verilere göre; Muğla'nın bina kat sayısı ortalaması 2,5 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin bina kat sayısı ortalamalarını paylaştı. Buna göre, Muğla 2,5 kat sayısı ile 2,1 olan Ardahan ve 2,4 olan Ağrı'dan sonra Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada zamanında bu konuda eleştiriler aldığını belirterek, “1999 yılında Muğla Belediyesi olarak başladığım belediye başkanlığında en önemli anlayışımız, yaşanabilir ve güvenli bir kent oluşturmak oldu. Kat sınırlamasını o dönem getirdik. Bu şekilde depremlerden en az hasarla çıkmak ve hava sirkülasyonunun olduğu temiz, yaşanabilir bir kent anlayışımıza uygun izinler veriyoruz" diye konuştu.
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