Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Labranda-Ketendere mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler 2 helikopter ile havadan, 5 arazözle karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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