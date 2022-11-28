Muğla’ya yılın ilk karı düştü
Turizmin gözde merkezi Muğla'da yüksek kesimlere kar yağarken, alçak kesimlerinde yağmur etkili olmaya devam ediyor.
Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ile birlikte Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı 2 bin 295 metrelik Sandras Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Muğla'nın yüksek kesimler kar yağarken alçak kesimlerinde ise yağmur gözlendi. Dağın tepe kısmı beyaza büründü.
Beyaz örtü ile kaplanan dağ karpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da cep telefonları ile yılın ilk karını görüntüledi.
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