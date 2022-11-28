Muğla’ya yılın ilk karı düştü

Turizmin gözde merkezi Muğla'da yüksek kesimlere kar yağarken, alçak kesimlerinde yağmur etkili olmaya devam ediyor.

İHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:14
Muğla’ya yılın ilk karı düştü
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Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ile birlikte Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı 2 bin 295 metrelik Sandras Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Muğla'nın yüksek kesimler kar yağarken alçak kesimlerinde ise yağmur gözlendi. Dağın tepe kısmı beyaza büründü.

Beyaz örtü ile kaplanan dağ karpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar da cep telefonları ile yılın ilk karını görüntüledi.



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