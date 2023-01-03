Muğla’yı kuraklık vurdu!
Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi olan Muğla’da yaşanan kuraklık nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla biliniyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerin de dikkatini çekti. Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle gölet etrafında adacıklar oluştu. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.
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