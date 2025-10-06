Muhabir saldırıya uğramıştı: Elazığ Emniyet Müdürü, gazetecilerle görüşmeyi reddetti

Elazığ’da Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a yapılan saldırının ardından kentteki gazeteciler, meslektaşlarına yönelik artan tehditler ve güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nden randevu talep etti. Ancak Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel’in yoğunluk gerekçesiyle görüşme talebini reddettiği öne sürüldü.

Gazetecilerin güvenlik taleplerini iletmek üzere girişimde bulunan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, emniyetin tutumuna tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, saldırının sadece bir gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Gürtürk şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ’da geçtiğimiz günlerde meslektaşımız, Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a yönelik gerçekleştirilen saldırı, sadece bir gazeteciye değil, halkın haber alma hakkına yapılan açık bir müdahaledir. Bu saldırının ardından gazetecilere yönelik artan tehditlerin ciddiyetini değerlendirmek, basın mensuplarının güvenliği konusundaki kaygılarımızı aktarmak ve çözüm önerilerimizi paylaşmak amacıyla, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti adına Elazığ İl Emniyet Müdürü Sayın Adnan Karayel’den görüşme talebinde bulundum. Ancak ne yazık ki Sayın Karayel ‘yoğunluğum var, müsait değilim’ diyerek şube müdürüne yönlendirmiştir.”

Gürtürk, yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Emniyetin böylesine önemli bir konuda diyaloga kapalı olması ve basın temsilcileriyle görüşmekten imtina etmesi, mesleğimize ve kamuoyuna verilen değerin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bizler gazeteciler olarak hiçbir baskı, tehdit ya da engelleme karşısında susmayacağız. Meslek onurumuzu ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.