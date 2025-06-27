Muhalefet, “karbon piyasası” diye eleştirmişti… İklim Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen İklim Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü kabul edildi.



Muhalefet partileri ve çevre örgütleri ise teklifin "iklim adaleti" ve "çevre koruma" iddiasından uzak olduğunu savunmuştu.

CHP’li Kayıhan Pala: “Bu bir karbon piyasası düzenleme kanunudur” derken, İYİ Parti’li Hasan Toktaş: “Gerçek bir iklim yasası olmaktan uzak… bir emisyon ticaret sistemi oluşturmayı amaçlıyor” demişti.

EMEP’ten İskender Bayhan da, “Adına sırf göz boyamak için ’iklim yasası’ denilmiş… sermayeye hizmet için kar ve ranta çeviriyor” sözlerini dile getirirken TİP’ten Ahmet Şık: “Türkiye’nin doğasını… şirketlere peşkeş çekenlere… bu Saray rejiminin halk yararına olan herhangi bir yasası çıkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

DEVAMI 1 TEMMUZ’DA GÖRÜŞÜLECEK…

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 1 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.



