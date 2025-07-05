Muhalefet, Meclis’te yangınlara karşı uyarmıştı: ‘Hava aracı ve personel artırılmalı’

İklim değişikliğinin yarattığı sorunlara karşı alınabilecek tedbirleri konuşmak için Meclis’te 2021’de bir komisyon kuruldu. Komisyon aralık 2021’de raporunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye bugün orman yangınlarıyla sarılmışken, muhalefetin 4 yıl önce hazırlanan rapora düştüğü şerhler dikkat çekti.

CHP’nin şerhinde hem iklim değişikliğiyle gelen aşırı sıcakların hem de insan-orman etkileşiminin orman yangınlarını artırdığı belirtilerek “Ormanlarımız değişen iklim koşullarının ve AKP iktidarının baskısı altındadır. Artan yangınlar ve yangına müdahaledeki iktidarın basiretsiz tutumu; madenciliğe, enerji ve turizm sektörüne tahsislerdeki artış; artan üretim baskısı ülkeyi hızla ormansızlaşma riski ile karşı karşıya bırakmıştır” denildi.

Buna karşı yangınla mücadele personelinin artırılması ve hava filosunun kuvvetlendirilmesi istenen şerhte “Geçici işçi çalıştırarak orman yangınlarına başarılı bir müdahale mümkün değildir. Orman yangınlarına müdahale ihtisas ve sürekli eğitim gerektiren hassas bir iştir. AKP iktidarı döneminde ormanlarımız turizme, madenciliğe, enerji şirketlerine açılmış, dolayısıyla, ormanlarımızdaki insan faaliyetleri artmıştır. Bu artışta, orman yangınlarının sayısının artmasının en önemli nedenlerindendir. Yangına havadan müdahalede yetersiz kaldığımızı, kiralama yönteminin sağlıklı olmadığını acı tecrübelerimizle öğrendik. Bakanlık bir an önce yangın söndürme uçaklarını bünyesine katmak zorundadır” önerileri sıralandı.

"TAHRİBATA İZİN VERİLMEMELİ"

Aynı rapora İYİ Parti’nin düştüğü şerhte ise “AKP Hükümeti sadece su kaynakları yönetiminde değil ormanlık alanları korumada da başarısız olmuştur. Küresel iklim krizinin olumsuz etkileri olarak saydığımız riskler arasında olan orman yangınlarıyla etkin mücadelede yetersiz kalınmış, sadece 2020 yılında 20 bin 971 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Yanan ormanların yerine yeni ormanların yetiştirilmesi ve buna zarar verecek hiçbir faaliyete izin verilmemesi gerekmektedir. Daha önceki yangınlarda iktidar bunun tam tersini yapmış, kısa süre sonra yanan alanlara inşa faaliyetlerine izin vermiştir. Bunun yanında ormanlık alanlarda yapılan açık ocak madencilik faaliyetleri ve maden sahalarının rehabilitasyonları gerekli denetimler yapılarak sağlanmalı çevre tahribatına izin verilmemelidir” değerlendirmesi yapıldı.