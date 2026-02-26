Muhalefet, özelleştirme iddialarını geçen yıldan beri önergelerle soruyor: Özelleştirme sorularına geçiştirme yanıtlar

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’daki iki köprünün özelleştirileceği iddialarına yanıt beklerken; muhalefet de Orta Vadeli Program’ın açıklanması sonrası geçen yılın eylül ayından beri hem özelleştirme hem de işletme hakkı devri ihtimallerini önergelerle bakanlara soruyor. Ancak bakanların bu konuda net bir yanıt vermediği görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçen yılın eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için satış hazırlığı yapıldığı iddiası doğru mudur? 2026’daki özelleştirme gelirindeki artış hedefinin bu iddia ile ilgisi var mıdır?” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Şimşek, işletme hakkı devriyle ilgili bir yorum yapmadı. Şimşek, bu yıl beklenen özelleştirme geliriyle ilgili “Söz konusu tutarın köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ile ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

‘TAŞINMAZ, SANTRAL, LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ OLACAK’

CHP’li Nail Çiler’in “İki köprü ile dokuz otoyolun özelleştirilmesi planı doğru mudur?” sorusuna da yanıt veren Şimşek “2026’da taşınmaz, santral, hisse satışı, liman ve kamu hizmeti özelleştirmeleri ile geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan özelleştirme uygulamalarından kaynaklanan özelleştirme geliri elde edilmesi planlanmaktadır” dedi. Şimşek, özelleştirme çalışmalarının Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen özelleştirme programı kapsamında yürütüldüğünü de söyledi.

URALOĞLU YANIT VERMEDİ

CHP’li Karasu, Ulaştırma Bakanı Uraoğlu’na geçen yılın kasım ayında verdiği önergede ise yine iki köprü ile dokuz otoyolun işletme ve bakım hakkının belirli bir süreyle özel sektöre devredileceği iddialarını sordu. Söz konusu iddiaya yanıt vermeyen Uraloğlu, sadece “köprülerin bakım-onarım çalışmalarının titizlikle devam ettiğini” söylemekle yetindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Uraloğlu’na “Bakanlığınızın yeni köprü, otoyol veya benzeri altyapı projelerinde yine garanti ödemeli kamu-özel işbirliği (KÖİ) modelini kullanma planı var mıdır?” sorusunu yöneltti. Uraloğlu bu soruya karşı KÖİ projeleriyle ilgili mevzuatı anımsatarak “KÖİ kapsamında yapılan projelerde; tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir” dedi. Uraloğlu, yeni yılda da bu konuda kendisine yöneltilen önergeye dönüş yapmadı.