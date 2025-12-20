Muhalefet, süreç raporlarında güven eksikliğine dikkat çekti: Süreçte güven sorunu

CHP, DEM Parti, Yeni Yol Grubu ve Yeniden Refah Partisi; yeni çözüm süreci kapsamında hazırladıkları raporları Meclis’e teslim etti. Raporlarda sürece dair güven artırıcı adımlar atılması gerektiği vurgulandı. CHP’nin raporunda komisyon çalışmaları devam ederken yaşanan bazı çelişkilere işaret edilerek “Seçilmiş belediye başkanlarına karşı anayasa aykırı bir şekilde yargı tarafından yürütülen siyasi operasyonlar gibi anti demokratik uygulamalara devam edilmesi komisyona olan güveni zedelemiştir” denildi. Yine raporda sürecin demokratikleşme adımlarından çok güvenlikçi bir bakış açısıyla ele alınması eleştirilerek “Komisyona egemen olan anlayış, Kürt sorununu; sadece terör meselesi ve bu çerçevede silahların bırakılması ve eve dönüş ile sınırlı olarak ele alma gayretinde olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

‘KALICI ÇÖZÜM GÜVENLE OLUR’

Komisyonun sadece rapor çalışmasına odaklanarak, topluma güven verecek adımların atılmasından kaçınıldığı vurgulanan raporda, bu adımlar “Örneğin Cumartesi Annelerinin Galatasaray Meydanı’nda açıklama yapmalarına Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen izin verilmemiş, kayyım uygulaması geri çekilmemiş, hasta tutuklularla ilgili adım atılmamış, kent uzlaşısı davaları ve bu kapsamda tutukluluklar sürdürülmüş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uygulanmamıştır” örnekleriyle sıralandı. Raporda “Gerçek ve kalıcı bir çözüme, sadece devlet ve terör örgütü arasındaki görüşmelerle değil, halkın güveni ve desteğini artıracak; demokrasi ve barışa dair umutlarını artıracak adımlarla ulaşılabilir” değerlendirmesi yer aldı.

‘ELEŞTİRİLER DE GÖRÜLMELİ’

DEM Parti’nin raporunda yurttaşların sürece güveninin artırılması için “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı üzerindeki engellerin kaldırılması, keyfi yasaklama ve müdahalelere son verilmesi” istendi. Ayrıca ifade özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğinin altı çizilerek “Düşünce açıklamalarının adli soruşturma tehdidi altına sokulmasına yol açan ‘sanal devriye’ gibi uygulamalar sona erdirilmelidir” önerisine yer verildi. Yeni Yol Grubu’nun raporunda, sürece eleştirel yaklaşımların da olduğuna dikkat çekilerek “Sürece eleştirel kaygılı yaklaşımlar da görünür olmalıdır. Eleştiriler, iktidar ortakları ve siyasi aktörlerin tamamı tarafından ciddiyetle ele alınmalıdır” denildi. Yeni Yol’un raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci sahiplenmeyen tavrının da güvensizlik yarattığı belirtildi. Aynı şekilde süreç devam ederken medya kuruluşlarına TMSF aracılığıyla el konulması, medyaya RTÜK baskısı gibi uygulamaların güveni azalttığı kaydedildi.

‘ÖCALAN TUTANAKLARI TEREDDÜTÜ ZİRVEYE TAŞIDI’

Yeniden Refah’ın raporunda ise, komisyonun AKP, MHP ve DEM Partili üyelerinin terörist ele başı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşme eleştirildi. Bu ziyaretle Öcalan’ın bir “siyasi figüre” dönüştürüldüğü söylenen raporda “İmralı’ya giden heyetin komisyonu doğrudan bilgilendirmesi yerine; nerede nasıl hazırlandığı belli olmayan, konuşmaları tam olarak yansıtmayan, daha açıklanmadan dahi tartışmalı ve güvenilmez olduğu görülen bir özet raporla yetinilmesi, görüşmeye ilişkin kuşkuları artırmış, sürece tereddütleri zirve noktasına taşımıştır” denildi. Rapordaki “İki taraflı siyasi ikbal uğruna, matruşka içerisinden yeni matruşkalar çıkaran çözüm önerileri; çözümden ziyade çözümsüzlüğü derinleştirmekten başka bir fayda vadetmemektedir” ifadeleri de dikkat çekti.