“Kültür alanları yandaş vakıflara açılıyor” eleştirilerine rağmen düzenleme kabul edildi

Muhalefetin, Vakıflar Kanunu değişikliğinin belediyelerin kültür alanlarını yandaş vakıflara açacağını iddia ederek itiraz ettiği kanun teklifi Meclis’ten geçti!

Vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmesine yönelik düzenlemeleri içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul’da kabul edildi. Kabul edilen teklifle, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikler öngörülüyor. Değişikliklerle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılırken; kültür varlıklarının mazbut vakıfa devri sağlanacak.

TBMM Genel Kurulu’nda 19 maddeden oluşan "Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen teklifte, 10 farklı kanunda değişiklik yapılırken hem kamu taşınmazlarının kullanımı hem de kültürel mirasın korunmasına dair idari ve hukuki çerçevede düzenlemeler içeriyor.

Kanun teklifinin 7. maddesinde yapılan değişiklikle, içeriğin çıkarılması ve veya erişimin engellenmesi kararının 24 saat içinde Sulh Ceza Hakim'inin onayına sunulmasına sunulmasına ve hakimin bu husustaki kararını 48 saat içinde açıklamasına aksi halde kararın kendiliğinden kalkmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Teklifle, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden doğrudan etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının 2025 yılı yıllık aidatlarını ödememesi ve önceki dönem aidat borçları silinecek.

MARİNA, LİMAN VE KIYI TESİSLERİNDE KİMLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle, milli güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla, marinalar, liman tesisleri, kıyı tesisleri ile deniz aracı kiralayanlara kimlik bildirme zorunluluğu getirilecek. Deniz tesislerindeki giriş, ayrılış ve konaklama işlemleri de kayıt altına alınacak. Kanunda yapılacak bir diğer düzenlemeyle, konaklama tesislerinin bilgisayar terminalleriyle anlık olarak kayıtlara bağlanma zorunluluğu getirilecek. Bağlanmayan, gerçeğe aykırı kayıt tutan tesislere idari ceza uygulanacak, aynı yıl içinde dördüncü kez ihlal halinde ruhsatları iptal edilecek.

BELGESİZ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ELEKTRONİK TANITIMI YASAKLANIYOR

2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığında memur, işçi kadrolarında bulunan ve sanatçılık yapan kişiler için, sözleşmeli sanatçı kadrolarına geçiş imkanı sağlanacak.

Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belge almamış ya da belgeleri iptal edilmiş işletmelerin elektronik tanıtım, pazarlama ve satış yapmaları önlenecek.

KÜLTÜR VARLIKLARININ MAZBUT VAKIFA DEVRİ SAĞLANACAK

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak, düşük kira bedelli taşınmazlar için noter tasdiki zorunluluğu kaldırılacak.

Yine aynı kanunda yapılan bir başka düzenlemeyle, geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının hazine, belediye, özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara ait iktisadi işletme ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkların mazbut vakıflara devri sağlanacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na ilişkin harita ve koordinat listesi yeniden düzenlenerek sınırlar genişletilecek. Düzenlemeyle denizdeki batık alanlar da kapsama alınacak.