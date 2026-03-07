Muhalefetin savaşla ilgili genel görüşme önerileri reddedildi: Meclis bilgi istiyor

TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü oturumunda hem Yeni Yol Grubu hem de İYİ Parti; Türkiye’nin hava sahasının güvenliği ve Ortadoğdu’da devam eden savaşla ilgili genel görüşme yapılması için grup önerisi verdi.

Konuyla ilgili ilk grup önerisi görüşülürken söz alan İYİ Partili Hüsmen Kırkpınar “İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmat ülkemiz hava sahasına yönelmişken ancak haricî unsurlarca etkisiz hâle getirilmesi, üzerinde durulması gereken stratejik bir durumdur. Eğer semalarımızın korunmasını hâlâ yabancı inisiyatiflere bırakıyorsak tam egemenlik adına sormak zorundayız: Hava ve füze saldırılarının kol gezdiği bu savaş sahasında envanterimiz iddia edildiği gibi kesintisiz bir koruma sağlıyor mu?” dedi.

Meclis’e bir bilgilendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Kırkpınar “Coğrafyamızda taşlar yerinden oynarken Meclis’in bilgi akışından mahrum bırakılması kabul edilemez. Muhalefetiyle iktidarıyla bir güvenlik zirvesi yapmak için daha neyin yaşanmasını bekliyoruz?” sorusunu yöneltti.

‘S-400’LER KUTUSUNDAN NEDEN ÇIKMIYOR?

CHP’li Utku Çakırözer ise “Orta ve uzun menzilli savunma füzelerimiz niye yok? Parasını bu milletin ödediği 6 tane F-35 niye alınamıyor? F-16’ları niye modernize etmediniz bugüne kadar? Türk hava sahası delinirken S-400’ler kutusundan neden çıkmıyor? Neden Hatay’da, Maraş’ta değil? İspanya’sı, İtalya’sı, İngiltere’si Güney Kıbrıs’ı korumaya koşmakta. Peki, aynı adada yaşayan Kıbrıs Türkünü kim koruyacak? KKTC'nin güvenliği için hangi önlemleri alıyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Çakırözer “Altı gündür dibimizde savaş, Meclis’te hâlâ gelip millete bir zahmet bilgi verecek bir bakan bekliyoruz” tepkisini de gösterdi.

AKP adına eleştirilere yanıt veren Veysel Tipioğlu “bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini” söylemekle yetindi. Tipioğlu “Millî güvenlik meseleleri günlük siyasi tartışmaların konusu olamaz. Hiçbir devlet, sahip olduğu mühimmat miktarını, askerî kapasitesini ve operasyonel kabiliyetlerini kamuoyu önünde ayrıntılı bir şekilde açıklamaz” dedi.

‘SALI GÜNÜ GEÇ’

Benzer konudaki ikinci grup önerisi görüşülürken söz alan İYİ Partili Lütfullah Kayalar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gelecek hafta salı günü Meclis’i bilgilendirmeye geleceğini anımsattı. “Bu da iyi bir şeydir ama geç kalıyor” diyen Kayalar “partilerin bilgi sahip olmadan konuyla ilgili yorum yapamayacağını” söyledi.

Gizli kalacak konular varsa siyasi partilerin genel başkanlarının da bilgilendirilebileceğini belirten Kayalar “Sayın Cumhurbaşkanının liderlere bu konuda bilgilendirme yapması ve onların da görüşlerini alması Türkiye’nin bu konuda siyasetteki takip edeceği en önemli unsurdur” yorumunu yaptı.

CHP’li Okan Konuralp de “Dışişleri Bakanının salı günü Meclis’e geleceği bir lütufmuş gibi ilan ediliyor. Savaşın 11’inci gününde. Umalım ki hiç olmazsa Hakan Fidan, Meclis’e uluslararası bir televizyon kanalına gayriciddi bir görüntüyle çıkan Bakan Yardımcısından ya da İran ve Körfez ülkelerindeki diplomat kökenli olmayan büyükelçilerden aldığı bilgilerle gelmez” eleştirisini getirdi. Konuşmalardan sonra muhalefetin verdiği iki grup önerisi de reddedildi.