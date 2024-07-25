Muhalefetin ve yaşam savunucularının itirazlarına karşı “katliam yasası” kabul edildi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 42 saati aşan görüşmelerin ardından AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan 17 maddelik Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi kabul edildi. Teklifin 5. maddesinde yer alan ve sokak hayvanlarının “ötanazi” adı altında katledilmesini öngören ifadeden ise “ötanazi” sözcüğü çıkarıldı. Yerine, “Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 9. maddesi’nin 3. fıkrasında yer alan hükümlerin” uygulanması teklife eklendi. Denetiminin nasıl yapılacağı ise açıklanmadı. Muhalefet tarafından değişikliğin içerisinde zaten ölümü barındırdığı belirtildi ve itiraz edildi. Maddenin hayvanların katledilmesini engelleyecek şekilde açık ifadelerle güncellenmesi ya da tamamın kaldırılması gerektiği belirtildi. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, AKP Milletvekili Vahit Kirişçi’nin önüne Meclis’in hayvan hakları araştırma raporunu fırlatarak, yapılması gerekenlerin yıllar önce yapılmadığını ve suçun hayvanlardan çıkartılmaya çalışıldığını söyledi.

HER ÖNERGEYE RET

Üç gün süren görüşmelerde muhale-fetin verdiği her değişiklik önergesi AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi. Teklife göre büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin, “sahipsiz” hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurması kararlaştırıldı. Belediyeler 31 Aralık 2028’e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlü olacak. Henüz yürürlüğe girmeyen teklif, TBMM Genel Kurulu’nda da oylanacak.