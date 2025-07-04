Muhalif kanallara 'karartma' kararı... TGC'den sert tepki: 'İfade özgürlüğüne ağır bir darbedir'

TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV’ye yönelik 10 günlük yayın durdurma kararının Anayasa güvencesi altındaki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir darbe olduğuna dikkat çekti.

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak Halk TV ve Sözcü TV’ye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen 10 günlük yayın durdurma cezasını kaygıyla karşılıyoruz.

Halk TV'ye verilen 10 gün ekran karartma cezası kanala tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde, Halk TV 8 Temmuz 2025 Salı gecesi karartılacak. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise Sözcü TV’ye daha önce verilen 10 günlük ekran karartma cezasının, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Sözcü TV ekranları 8 Temmuz 2025 Salı gecesi kararacak.

"BU KARARLAR, HALKIN HABER HAKKINI ASKIYA ALMAKTADIR"

Bu kararlar, halkın haber alma hakkını askıya almaktadır. RTÜK’ün haksız ve hukuksuz gerekçelerle çifte ekran karartması yalnızca gazetecileri değil, toplumun tamamının susturulmasını amaçlamaktadır. Anayasa’da güvence altına alınan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. RTÜK verdiği cezalarla medyayı kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışıyor. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluşları, yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınıyor, ekonomik olarak zayıflatılıyor. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü yaptığı toplantıda Sözcü TV’ye Leman karikatürü yorumu nedeniyle beş program durdurma cezası verdi. Tele 1’e Saraçhane mitingi altyazıları nedeniyle ceza kesildi.

RTÜK’ün yetkilerini aşarak siyasi nedenlerle kararlar alması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, kamu gücünün sansür mekanizmasına dönüştürüldüğünün en açık göstergesidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak iktidarı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye; RTÜK’ü ise tarafsızlık ve kamu yararı ilkesi doğrultusunda görev yapmaya çağırıyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Gazetecilerin haber yapmasının engellenmesi, televizyonların karartılması ülkedeki sorunları çözmeyecektir. Demokrasiyi geriletecektir. Gazetecilik suç değildir.”