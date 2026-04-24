Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhammed Angay yaşamını yitirmişti... Mardin'deki silahlı kavgada yeni gelişme: 21 gözaltı

24.04.2026 13:05:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde çarşamba gecesi, düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed Angay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21 GÖZALTI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #mardin #silahlı kavga