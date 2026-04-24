Muhammed Angay yaşamını yitirmişti... Mardin'deki silahlı kavgada yeni gelişme: 21 gözaltı

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde çarşamba gecesi, düğünden dönen bir grup ile kamyonetle yoldan geçen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 20 yaşındaki Muhammed Angay ile R.A. (26) ve S.A. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed Angay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21 GÖZALTI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.