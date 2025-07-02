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Muhammed Yakut'un ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar: Son sözleri ortaya çıktı

Muhammed Yakut'un ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar: Son sözleri ortaya çıktı

2.07.2025 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhammed Yakut'un ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar: Son sözleri ortaya çıktı

AKP iktidarıyla ilgili birçok iddia ortaya atan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, Almanya’da cezaevinden tahliye edildiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yakut’un ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilere verdiği röportajlarda AKP iktidarı hakkında çok sayıda iddiada bulunan Muhammed Yakut hayatını kaybetti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve 2023 yılında kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut’un Almanya’da  kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gelecek Partisi Kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümüne dair yeni ayrıntılar verdi. 

SON SÖZLERİ "DİNLENECEĞİM" OLMUŞ

Yakut’un bir süredir hapiste olduğu biliniyordu. Tahlliye edilen Yakut, kaldığı otel odasında kalp krizi geçirdi. Odasında ölü bulunan Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği aktarıldı.  

CENAZESİ GETİRİLECEK

Diğer yandan Yakut’un ölümüne dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği dile getirildi. 


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