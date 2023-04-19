Muhammed Yakut'un Youtube hesabı 'Deliler Delisi'ne erişim engeli

Yayınlanma: 19.04.2023 - 22:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 22:05

'Delilerin Delisi' takma adıyla sosyal medyada yayın yapan ve Türkiye siyasetine dair ağır iddialar ile gündeme gelen Muhammed Yakut'un, Youtube hesabı kapatıldı.

Yakut, AKP iktidarını zan altında bırakan iddialarda bulunuyordu.

Gazeteci Serdar Akinan da Yakut'u programına konuk ettiği için bugün gözaltına alınmıştı.