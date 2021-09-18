Muharrem İnce'den Ali Erbaş'a sert sözler!

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:12

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olan, ardından Sivas'ta 4 Eylül 2020 tarihinde Memleket Hareketi'ni başlatan ve 2021 Mayıs'ında da "Memleket Partisi"ni kuran Muharrem İnce, il ve ilçe kongrelerini 4 ay içinde tamamladıktan sonra, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 1'inci Olağan Kurutayı'nı yapıyor.

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever, divan kurulu başkanlığına oybirliği ile seçildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 12 bin 783 parti üyesinin oyuyla genel başkanlığa aday gösterildi.

Kurultaya; CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Uçak'ın yanı sıra Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi gibi siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kurultaya mesaj gönderdi.

İnce'nin kurultaydaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“YURTLARDA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUKLARI KONUŞMUYOR"

Türkiye'nin hali içler açısı, gençler işsiz, emekli perişan. Bir sözde din adamı, yakasında bir tek iktidarın rozeti eksik. Her gün meydanlarda fetva veriyor. Günaydını konuşuyor, karidesi, kalamarı konuşuyor ama yurtlarda tecavüze uğrayan çocukları konuşmuyor. Haramı konuşmuyor. Muhalefet de seyrediyor.

DİNDEN GEÇİNENLERLE DERDİMİZ VAR

Dindarlarla derdimiz yok. Dindar geçinen ve dinden geçinenlerle derdimiz var bizim. Hiçbir kompleksimiz yok. Günaydın diyenleri eleştiriyor. Sen 'günaydın' denmesine laf ediyorsun, sen Tayyip Erdoğan’ın şeyhülislamı mısın, Diyanet İşleri Başkanı mısın? Selamın Aleyküm de bizim, günaydın da bizimdir. Fatih Sultan Mehmet de bizimdir, Atatürk de bizimdir. 26 Ağustos 1071 Alparslan da bizimdir, 26 Ağustos 1922, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Günaydın mı diyeceğiz, selamın aleyküm mü diyeceğiz, sana soracak halimiz yok. İşine bak, önüne bak, git yurtlarda çocuklara yapılan tacizleri, tecavüzleri haramı, helali anlat; yüreğin varsa.

TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ

Memleket Partisi’nin seçim vaadini açıklıyorum. Biz 50 artı bir oyla, Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Onun için diyorum ki selam olsun memleketime. Önce memleket diyenlere selam olsun. Cesaretle yürüyenlere selam olsun. Mazlumla kol kola girenlere selam olsun. Umuduna kelepçe vurdurmayanlara, özgürlük diyenlere selam olsun. Süleymaniye'ye, Ayasofya'ya selam olsun. Çay bahçelerindeki emekçilerime, Trakya boynu bükük ayçiçeğime selam olsun.

ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ DİYENLERE SELAM OLSUN

Evladına okul kıyafeti alamayan babalara selam olsun. Türkü söyleyen dillere, bağlamada sevda büyütenlere, memleketin adı güzel, sesi güzel insanlarına selam olsun. Selam olsun kalem tutan ellere, bilim üretenlere. Selam olsun Boğaziçi'nde direnen hocalarıma, öğrencilerime. Selam olsun cahille sohbeti kesenlere, Youtube'da dislike butonunu çökerten gençlere. Namusu ile batan esnafıma selam olsun. Atanamayan öğretmenlerime, işsiz gençlere selam olsun. Filenin Sultanlarına selam olsun. Mersin Erdemli'de açığa alınan trafik polislerine, İkizdereli kadınlara; kula kulluk etmeyenlere, pandemide ‘önce halk sağlığı’ diyen doktorlarımıza, hemşirelerimize selam olsun. Vatan toprağının kıymetini bilenlere, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diyenlere selam olsun.

Biz kimiz? Biz neden parti kurduk? Bizim farkımız ne? Diğerlerinden niye ayrıyız, size bunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de iktidar ile muhalefet birbirine benzemeye başladı. Biz bir ilki başardık. Genel başkan, üyeler tarafından seçilir dedik. Parti yeni kurulduğu için, Muharrem İnce tek aday. Yarın değişecek. Bir vatan evladı çıkacak, ‘senden daha iyi yaparım’ diyecek. Bekliyorum onu. Çıkacak elbet, olsun, olmalı.

CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYIYIM

Cumhurbaşkanı aday adayıyım. Ama sandığı koyacağız bütün üyelerin önüne. Belki başka bir vatan evladı çıkar, üyeler karar verecek. Yarın tartışmalı bir konu var. Buna genel başkan, MYK karar vermeyecek. Parti Meclisi de karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız, referandum. Hepiniz söz sahibi olacaksınız. Önce partide demokrasi, sonra Türkiye’de demokrasi.

GENÇLER HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

Gençler yurt dışına çıkmak istiyor haberlerini görüyoruz. Gençler hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim başka memleket yok, başka yere gidiş de yok. Bu ülke bizim. Sokaklarını biz temizlemezsek kimse temizlemez. Terk etmek yok. Ormanlarını biz koruyacağız, yollarını biz süpüreceğiz, umutlarınızı yaşatın hiçbir yere gitmek yok.

ATATÜRK GİBİ BİRİ GELSİN DE HAKLARIMIZI VERSİN DİYE

Kadın arkadaşlarım, size bir şey söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Çevrenize biz bakın. Afganistan'a bakın. İran'a bakın, Arabistan'a bakın. Araba kullansın mı, kullanmasın mı, aynı sırada otursun mu oturmasın mı? Gör, gör, gör. 1930'larda kadınlar İngiltere'de yürüyüş yapıyor, 'Biz Türk kadını kadar değerli değil miyiz?' diye pankart açıyor. Haklarınızı savunun. Çıkmazsanız bin sene daha hakkımızı versin diye Atatürk beklersiniz.

GELECEĞİN TARİHİNİ BİRLİKTE YAZALIM

Biz makamların, rütbelerin adamı değiliz, tertemiz eller; dünya kuracağız. Gençler, kadınlar için yapacağız. Geçmişte hangi partiye oy verirsen ver, bu kutuplaştıran siyaseti bırakacağız. Hep birlikte mücadele edelim, geleceğimizi geri alalım. Gel kolumuza gir ki geleceğin tarihini birlikte yazalım.

PİR SULTAN'DAN, YUNUS EMRE'DEN ÖĞRENDİK

Biz isyanı Şeyh Bedrettin'den, kula kulluk etmemeyi Pir Sultan Abdal, aşkı Yunus Emre'den, vatanı Namık Kemal, hasreti Ahmed Arif, biz bilim, çağdaşlık demeyi, yurtta barış dünyada barış demeyi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Biz itaat edenler değil, itiraz edenleriz. Çünkü biz Memleket Partisi'yiz.

YİYECEK Mİ ÇOCUĞUNU?

Ana muhalefet partisi genel başkanı Çorum'a gidiyor. Kadın, yaklaşma diyor. Yiyecek mi çocuğunu? Ne biçim annesin sen. Böyle iş olur mu? Muhalefet başkanına yapılan yanlıştır. O ablamız muhtemelen AK Partilidir. İktidarın yerinde olsam, gider bir daha yapma derim.

FATİHA'YI ÇOK GÖRENLER ADAM DEĞİLDİR BENİM GÖZÜMDE

Diyanet İşleri Başkanı baştan sona yanlış. Bir de görev süresini uzattılar. 30 Ağustos’ta bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha'yı çok gören adam, adam bile değildir benim gözümde. Adil Öksüz’ün doktora tezinde imzası olandan ne beklenir?

ÇOCUĞUN KAFASINA VURUNCA ONDAN DA VAZGEÇTİM

Ben en yararlı yapacağın iş torun bakmak olacak demiştim. Geçen çocuğun kafasına vurunca ondan da vazgeçtim, torunlarına da bakmasın. Benim umudum çay fırlatanda değil, kutuplaşma siyaseti yapanda değil.

KİMİMİZ TÜRK'ÜZ, KÜRT'ÜZ

Kürt sorununu biz çözeceğiz. Biz imparatorluk kalıntısı bir ülkeyiz. Kimimiz burada bulunuyordu. Kimimiz Rumeli'ndeydi, Hicaz'daydı. Kimimiz Türk'üz, kimimiz Kürt'üz. Kimimiz Sünni'yiz, Alevi'yiz, Şafi'yiz. Hepimiz bir milletin, Türk milletinin parçasıyız. Kürt sorununu polisiye tedbirlerle değil, demokrasi, özgürlüklerle çözeceğiz. Biz evrensel kulları uygulayarak çözeceğiz.

SEÇİM BOYASINI GERİ GETİRECEĞİZ

Hukuk devleti olmadan ekonomi yönetilemez, önce hukuk olacak, hukuk devleti. Düzgün bir yargı karın doyurur. Her şeye tek adamın karar verdiği bir yapıdan süratle çıkacağız. 85 milyonun kaderi bir kişinin eline bırakılamaz. İlk işimiz, bağımsız, tarafsız, etkin bir yargı düzenini oluşturmaktır. Adalet Bakanı ve yardımcısını HSK’dan çıkaracağız. Terörün her türlüsünü kınayan bir siyasi partiyiz biz. Herkesin güvenebileceği sandık güvenliği sistemi kuracağız. Memleket Partisi iktidarında seçim boyasını geri getireceğiz. Kamuda liyakati geri getireceğiz. Kamudaki israfı sonlandıracağız. Eğitimi, sağlığı, tarımı, gıdayı piyasanın insafına bırakmayacağız. Vergi yükünü azaltıp hesap vermeyi arttıracağız.

BİZ BUGÜN EHLİYE ALIYORUZ

Biz üç aylık bir partiyiz. Her babayiğidinin harcı değil üç ayda yapmak. 54 vilayette temsilciliğimiz var. 81 ilde de olacak. Acele yapmamızın bir nedeni var. Acele yapmamızın nedeni, seçime girmek araba kullanmak gibidir. Ehliyetin olması gerekir. Biz bugün ehliyet alıyoruz ehliyet. 81 il olduğunda gör sen şenliği. Onu da en kısa zamanda yapacağız.”