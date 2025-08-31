Muharrem İnce'den YÖK'e 9 soru

CHP'li Muharrem İnce, yabancı öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesi gündemine ilişkin YÖK'e sorular yöneltti.

İnce, "YÖK seni unuttum sanma 'bazı sosyal medya hesaplarında yapılan açıklama' diyerek adımı anmadan dezenformasyon yaptığım iddiasında bulunmuşsun.

'YKS kontenjanı yabancılar için kullanılmıyor' diyerek aklımızla alay ediyorsun. Halbuki yabancıya açtığınız her kontenjan Türk öğrencinin oturacağı sırayı çalarak yabancıya vermektir. Keşke tek kontenjan olsa Türklerle yabancılar aynı sınava girse..

Yaptığınız kepazeliği örtemeyeceksiniz. Bu gariban milletin parasıyla yapılan ve masrafları karşılanan üniversitelerde Türk öğrencilere verilmesi gereken sıraları 'uluslararası öğrenci' diyerek üçüncü dünya ülkelerinin en geri sıralarındaki öğrencilere peşkeş çekiyorsunuz. Çünkü Türk gencinden korkuyorsunuz hele üniversitelisinden iki kere korkuyorsunuz" açıklamasını yaptı.

"BAKALIM DEZENFORMASYONU KİM YAPIYOR?"

X hesabından paylaşım yapan İnce, açıklamasının ardından YÖK'e 9 adet soru yöneltti.

İnce'nin soruları şu şekilde:

"1- Üniversitelerimizde kayıtlı kaç yabancı öğrenci var?

2- Bu öğrencilerin ülke ülke dağılımı nedir?

3- Türk öğrencilere ve yabancı öğrencilere ayrılan bölüm bazında toplam kontenjan 2024 yılında neydi 2025 yılında ne oldu?

4- Kurumsal hedefiniz olan 1 milyon yabancı öğrenciye ulaşmak için Türk öğrencilerin kontenjanından önümüzdeki yıllarda kaç kontenjan eksilteceksiniz?

5- Üniversitelerimize kabul edilen yabancı öğrenciler neden Türk öğrencilerle aynı koşullarda kabul edilmiyor da daha basit sınavlarla alınıyor?

6- Türk Vatandaşı olduğu halde sırf bu basit sınavla üniversiteye girmek için vatandaşlıktan çıkan kendini yabancı gösteren kaç öğrenci var?

7- Dünyanın hangi ülkesi kendi vatandaşına kazık sınav yapıp, başka ülkelerden çok daha düşük standartlarda kolay sınavlarla öğrenci almaktadır?

8- Bu şekilde aldığınız, bizim cebimizden okuttuğunuz öğrencilerin Türkiye’ye faydaları konusunda herhangi bir etki analizi raporunuz var mı?

Son bir soru daha:

Yıllarca çalışarak dünyanın en zor üniversite kabul sınavına hazırlanan milyonlarca Tük gencinin ve ailesinin ahları ve öfkeleri sizi hiç tedirgin etmiyor mu?

“Bazı sosyal medya hesabı” olarak bu sorulara cevap bekliyorum. Bakalım dezenformasyonu, manipülasyonu kim yapıyor?"