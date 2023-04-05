Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında polemik: 'Büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:20

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:20

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Haber Global'de katıldığı bir programda, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Perinçek, İnce'nin Millet İttifakı'nın oylarını böldüğünü söyledi.

Perinçek, "Muharrem İnce’yi, Tayyip Erdoğan karşı tarafın oylarını bölsün diye destekliyor. İnce oyları bölmek için tavşan aday" ifadelerini kullandı.

İnce, Perinçek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce, "Bu büyük sırrı (!) kulağına Erdoğan mı fısıldadı? Erdoğan ağabeyine söyle, sadece Doğu yetmez Batı’da da ne kadar müfteri varsa üzerimize salsa bize vız gelir tırıs gider" dedi.