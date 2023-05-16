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Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme!

Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:16
Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurtdışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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