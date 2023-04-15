Muharrem İnce'den '10 milyon dolar' yanıtı: 'Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor'
Trabzon'da konuşan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Biri çıkıyor, 'Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar' diyor, ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün, Trabzon'da bir restoranda düzenlenen partisinin milletvekili aday tanıtım programında konuşma yaptı.
Eşinin 10 milyon dolarlık cipi olduğunun iddia edildiğini vurgulayan İnce, "Biri çıkıyor, 'Muharrem İnce'nin eşinin cipi 10 milyon dolar' diyor, ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor. Olmayan bir cip. Sonra birisi çıkıyor, '10 milyon dolar aldı' diyor. Hiç 10 milyon dolardan aşağı da konuşmuyorlar. Zirve de yüksek. Biz parasızlıktan miting yapamıyoruz, herif milyon dolarları sayıyor. 10 milyon dolar alan adam, 2006 model arabayla mı gezer?" dedi.
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