Muharrem İnce'nin 'adaylık' kararı sonrası Memleket Partisi'nden dikkat çeken paylaşım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, düzenlediği basın açıklamasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin partisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:28
Muharrem İnce'nin 'adaylık' kararı sonrası Memleket Partisi'nden dikkat çeken paylaşım
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14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini duyurdu. 

İnce'nin kararı sonrası partisinin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Atatürkçüler Meclis'e, Memleket Partisi Meclis'e" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

 


Muharrem İnce

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