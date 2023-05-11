Muharrem İnce'nin 'adaylık' kararı sonrası Memleket Partisi'nden dikkat çeken paylaşım
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, düzenlediği basın açıklamasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce'nin partisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İnce'nin kararı sonrası partisinin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Atatürkçüler Meclis'e, Memleket Partisi Meclis'e" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
Atatürkçüler Meclis'e, Memleket Partisi Meclis'e! #MemleketMeclise pic.twitter.com/Eu84WLDcAb— Memleket Partisi (@MemleketimParti) May 11, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu